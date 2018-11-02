В краеведческом музее Мценска прошёл литературный вечер в честь юбилея Тургенева
02.11.2018
В краеведческом музее Мценска прошёл литературный вечер под названием «Я жизнь посвятил России». Его посвятили юбилею Тургенева.
Организаторами мероприятия стали сотрудники музея, а также педагоги городских школ № 4, 5 и 7, а участниками — их ученики. Школьников попытались хотя бы на несколько часов перенести в мир тургеневского творчества.
На вечере был показан фильм о пребывании писателя во Мценске, состоялось чтение фрагмента из повести «Ася», а также был исполнен романс «Утро туманное» на стихи юбиляра.
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