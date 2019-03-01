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Орел01.03.2019 Пятница 12:38
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  3. В конкурсе Минстроя РФ примут участие 6 городов Орловской области

В конкурсе Минстроя РФ примут участие 6 городов Орловской области

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01.03.2019

Это Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Новосиль и Малоархангельск. Сейчас администрации этих городов готовят заявки на участие.

Конкурс посвящён проектам по созданию привлекательных пространств в малых городах. Победителям выделят средства на воплощение их проектов в жизнь (до 100 миллионов рублей).

В этом году критерии для участия в конкурсе стали жёстче. Одним из необходимых условий является максимальное привлечение общественности к обсуждению проектов.

Теги:ОрёлОрловская область

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