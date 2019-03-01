В конкурсе Минстроя РФ примут участие 6 городов Орловской области

Это Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Новосиль и Малоархангельск. Сейчас администрации этих городов готовят заявки на участие.

Конкурс посвящён проектам по созданию привлекательных пространств в малых городах. Победителям выделят средства на воплощение их проектов в жизнь (до 100 миллионов рублей).

В этом году критерии для участия в конкурсе стали жёстче. Одним из необходимых условий является максимальное привлечение общественности к обсуждению проектов.