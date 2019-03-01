В конкурсе Минстроя РФ примут участие 6 городов Орловской области
01.03.2019
Это Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Новосиль и Малоархангельск. Сейчас администрации этих городов готовят заявки на участие.
Конкурс посвящён проектам по созданию привлекательных пространств в малых городах. Победителям выделят средства на воплощение их проектов в жизнь (до 100 миллионов рублей).
В этом году критерии для участия в конкурсе стали жёстче. Одним из необходимых условий является максимальное привлечение общественности к обсуждению проектов.
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