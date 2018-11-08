В конце этого года в Болховском районе появится новое предприятие

Примерно в это время ООО «ЭкоПродукт» начнёт эксплуатацию тепличного комплекса «Успенский». Здесь заложат первые посевы. В будущем году получат первый урожай овощей — огурцов и томатов.

Ожидается, что продукция предприятия будет широко представлена в крупных сетевых магазинах и ресторанах ЦФО, в том числе и в Орловской области.

Сегодня тепличный комплекс посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что в самое ближайшее время наш регион сможет круглый год обеспечивать себя овощами собственного производства. Кроме комплекса в Болховском районе, в высокой степени готовности находятся ещё два аналогичных объекта.