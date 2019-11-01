В комитете горсовета Орла сменился председатель
01.11.2019
Комитет по бюджету и налоговой политике возглавил Владимир Негин — заместитель председателя горсовета. Решение было одобрено на октябрьской сессии накануне.
Ранее должность занимал Константин Федотов. Однако он ушёл из жизни 14 октября.
Также депутаты одобрили другие кадровые перестановки: Вадим Трифилов вошёл в состав комитета по бюджету и налоговой политике, а Наталья Зубцова — в состав комитета по образованию, культуре и социальной политике.
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