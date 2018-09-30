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В Колпнянском районе открыли новую автомобильную дорогу

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27.09.2018

На церемонии открытия колпнянцев поздравил Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также на торжестве присутствовали руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области Денис Блохин.

Строительство автодороги «Колпны — Спасское — Спасское Второе Колпнянского района» началось в 2016 году в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».

Протяженность дороги 2 км 145 м. Стоимость работ составила 44 млн рублей.
«Новая дорога здесь была крайне необходима, − отметил Андрей Клычков. — Она стала очередным шагом в реализации той политики, которая начата в регионе в отношении сельского населения. Я убежден, что труженики должны жить и работать в достойных условиях».
Глава региона подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в следующем году в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» с использованием средств Дорожного фонда.
Отметим, что только в Колпнянском районе в этом году на дорожные цели было освоено 120 млн рублей из местного, областного и федерального бюджетов.

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