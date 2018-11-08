В Колпнянском районе местный житель украл аккумулятор и получил срок и штраф
08.11.2018
Дело рассматривал районный суд.
Мужчина похитил автомобильный аккумулятор из чужого дома. Когда хозяева отсутствовали, он проник в жилище, повредив дверь и стену.
Также его добычей стали два бензиновых триммера.
Суд признал орловца виновным и приговорил его к лишению свободы на 2,6 года и штрафу 50 000 рублей.
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