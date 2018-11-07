В Казахстане перезахоронили останки защитника Отечества, найденные в Кромском районе Орловской области

Их обнаружили поисковики из клуба «Батальон». Филипп Антропов, сражавшийся и погибший на Орловщине, нашёл последний покой в теперь уже заграничном городе Усть-Каменогорск.

У местного Мемориала Славы состоялась торжественная церемония. Затем останки захоронили на кладбище посёлка Новая Согра, который входит в состав города. Здесь покоятся дети участника Великой Отечественной войны.