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Орел07.11.2018 Среда 12:11
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  3. В Казахстане перезахоронили останки защитника Отечества, найденные в Кромском районе Орловской области

В Казахстане перезахоронили останки защитника Отечества, найденные в Кромском районе Орловской области

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07.11.2018

Их обнаружили поисковики из клуба «Батальон». Филипп Антропов, сражавшийся и погибший на Орловщине, нашёл последний покой в теперь уже заграничном городе Усть-Каменогорск.

У местного Мемориала Славы состоялась торжественная церемония. Затем останки захоронили на кладбище посёлка Новая Согра, который входит в состав города. Здесь покоятся дети участника Великой Отечественной войны.

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