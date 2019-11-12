Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.11.2019 Вторник 13:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. ﻿ В Хотынце на перекрестке столкнулись два авто

﻿ В Хотынце на перекрестке столкнулись два авто

Версия для печати

12.11.2019

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Орловской области. ДТП случилось около 11 часов. 68-летний мужчина ехал по улице Пушкина. Выезжая с второстепенной дороги на перекресток, не уступил проезд автомобилю «Лада», двигавшейся по главной дороге по улице Батова. В результате столкновения пострадали 47-летний водитель «Лады» и его пассажир. Они получили телесные повреждения.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58330

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.11.2019

Зафиксировано восемь случаев отравления грибами и один случай ботулизма

12.11.2019

Вчера в Орле произошло дорожное происшествие, в котором пострадал 45-летний мужчина

12.11.2019

12 и 13 ноября нужно поболеть за баскетболистов ОГУ

12.11.2019

Ужесточилась ответственность за нарушения требований перевозок пассажиров и грузов

12.11.2019

Орёлэнерго предупреждает о мошенниках, которые навязывают населению замену счётчиков

$ USD63.9121(+0.18)12.11
€ EUR70.4759(+0.05)12.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online