﻿ В Хотынце на перекрестке столкнулись два авто

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Орловской области. ДТП случилось около 11 часов. 68-летний мужчина ехал по улице Пушкина. Выезжая с второстепенной дороги на перекресток, не уступил проезд автомобилю «Лада», двигавшейся по главной дороге по улице Батова. В результате столкновения пострадали 47-летний водитель «Лады» и его пассажир. Они получили телесные повреждения.