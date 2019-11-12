В Хотынце на перекрестке столкнулись два авто
12.11.2019
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Орловской области. ДТП случилось около 11 часов. 68-летний мужчина ехал по улице Пушкина. Выезжая с второстепенной дороги на перекресток, не уступил проезд автомобилю «Лада», двигавшейся по главной дороге по улице Батова. В результате столкновения пострадали 47-летний водитель «Лады» и его пассажир. Они получили телесные повреждения.
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