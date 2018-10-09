В график ремонта моста «Дружба» внесли изменения

Об этом сообщает администрация Орла.

Его откорректировали совместными усилиями городских чиновников и компании-подрядчика — ООО «Региональные газораспределительные сети».

Ремонт разделили на первую и вторую очереди. Первый этап подразумевает подготовительные работы, второй — основные.

В ближайшее время, с октября текущего по апрель следующего года, планируется ремонтировать опоры моста, а также подпорную стенку.

Параллельно будут проходить и другие работы. Так, в ноябре на мосту начнут менять балки пролётного строения. В мае здесь обустроят автодорожные подходы.

Завершить же все работы планируется до конца следующего года.