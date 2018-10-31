В Госархиве области открывается выставка «Орловские дворяне Тургеневы и Лутовиновы на страницах архивных документов»
31.10.2018
Посмотреть на ценные экспонаты, которые подробно и достоверно расскажут о родословной главного орловского классика, можно будет с 8-го ноября по 7-е декабря.
Некоторые документы будут демонстрироваться впервые.
Выставка приурочена к юбилею Тургенева.
Адрес госархива — Орёл, Лескова, 24. Часы работы — с десяти утра до пяти вечера.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50210
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