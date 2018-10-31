Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.10.2018 Среда 13:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Госархиве области открывается выставка «Орловские дворяне Тургеневы и Лутовиновы на страницах архивных документов»

В Госархиве области открывается выставка «Орловские дворяне Тургеневы и Лутовиновы на страницах архивных документов»

Версия для печати

31.10.2018

Посмотреть на ценные экспонаты, которые подробно и достоверно расскажут о родословной главного орловского классика, можно будет с 8-го ноября по 7-е декабря.

Некоторые документы будут демонстрироваться впервые.

Выставка приурочена к юбилею Тургенева.

Адрес госархива — Орёл, Лескова, 24. Часы работы — с десяти утра до пяти вечера.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50210

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.10.2018

Орловец принял участие в Чемпионате мира по настольному теннису

31.10.2018

В Орле начали готовиться к новому году

31.10.2018

Банк России выпустил памятные монеты в честь юбилея Тургенева

31.10.2018

Завтра в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым

31.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

$ USD65.7742(-0.04)31.10
€ EUR74.7918(-0.25)31.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online