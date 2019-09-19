Орловские депутаты нашли замену Ольге Пилипенко

Ректор ОГУ, победившая на дополнительных выборах в Госдуму от Орловской области, сложила с себя полномочия депутата орловского горсовета.

Пилипенко являлась главой комитета городского совета по культуре, образованию и социальной политике. Сегодня на заседании другого комитета (по правовому регулированию местного самоуправления) принято решение назначить на этот пост депутата Татьяну Малыгину. Ранее она являлась заместителем председателя «культурного» комитета.

Окончательно вопрос решится на сентябрьской сессии городского совета. Она состоится 26 числа.