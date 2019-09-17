В городском парке Орла пройдёт «осеннее» народное гулянье

22 сентября в 13 часов здесь пройдёт мероприятие «Осенины — веселины», которое организует Орловский областной центр народного творчества.

«Сквозной темой» гуляний станут русские народные традиции, характерные именно для орловского края. Гости праздника смогут не только послушать и посмотреть выступления творческих коллективов, но и сами «поднатореть» в народном творчестве. Так, желающие смогут выучить основные движения бытовой пляски, а также разучить фольклорную песню.

Кроме того, в программе гуляний — мастер-классы кукольного театра, народных мастеров, обряды, игры и забавы, флеш-моб со свистульками и дудочками и многое другое.