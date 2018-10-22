В городском и детском парках Орла завершаются ремонтные работы
22.10.2018
С их результатами лично ознакомился губернатор Андрей Клычков.
В Детском парке в присутствии губернатора в пробном режиме запустили новый фонтан. Его главная особенность — отсутствие чаши, из-за чего кажется, что вода вырывается прямо из-под асфальта. При этом струи особым образом подсвечиваются.
Запуск прошёл успешно.
Работами занималась копания «Техспецкомплект». Она же занимается и благоустройством городского парка, где также появится новый фонтан.
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