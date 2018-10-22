В городском и детском парках Орла завершаются ремонтные работы

С их результатами лично ознакомился губернатор Андрей Клычков.

В Детском парке в присутствии губернатора в пробном режиме запустили новый фонтан. Его главная особенность — отсутствие чаши, из-за чего кажется, что вода вырывается прямо из-под асфальта. При этом струи особым образом подсвечиваются.

Запуск прошёл успешно.

Работами занималась копания «Техспецкомплект». Она же занимается и благоустройством городского парка, где также появится новый фонтан.