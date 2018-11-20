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Орел20.11.2018 Вторник 13:20
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В Год театра в Орле пройдёт несколько международных фестивалей

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20.11.2018

В частности, запланировано проведение фестиваля «Русская классика», традиционного фестиваля камерных и моно- спектаклей «Люди», конкурса студенческих и любительских театров России «Бархат кулис». Также в планах — межрегиональная выставка произведений театральных художников, обширные гастроли областных театров и премьерные показы спектаклей.

Ранее в правительстве области сообщили, что в Министерство культуры направлены заявки на финансирование ряда творческих проектов. В частности, речь идет о получении субсидии в общем объёме 14 миллионов 400 тысяч рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтеатргод театра

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