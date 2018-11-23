В Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева открылись епархиальные Рождественские образовательные чтения
23.11.2018
Научно-образовательный форум, организованный по инициативе митрополита Антония, проводится в седьмой раз.
В этом году его главная тема сформулирована как «Молодёжь: свобода и ответственность».
Короткая ссылка obl1.ru/~/50856
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