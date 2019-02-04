В феврале в Орловской области откроется завод напольных покрытий
04.02.2019
Открытие запланировано на последнюю неделю месяца. Предприятие открывает местное ООО «АйВиСи Рус». Об этом пишет «Коммерсант».
Производство организовали на базе бывшего завода Coca-Cola. Это заняло примерно полтора года и обошлось в 4 миллиарда рублей.
Предприятие сможет выпускать 25 миллионов квадратных метров напольных покрытий в год. Завод обеспечит работой примерно 200 человек.
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