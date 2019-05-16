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Орел16.05.2019 Четверг 15:51
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В эту субботу орловские музеи примут участие во всероссийской акции

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16.05.2019

«Ночь музеев» в этом году пройдёт 18 мая.

В этот день в Орловском краеведческом музее состоятся: мастер-классы по изготовлению изделий из глины (в 18:00), изготовлению театральной маски (в 18:00), плетению из рогоза (в 18:00) и определению подлинности денежных знаков (в 18:00), а также презентация почтового штемпеля с музейной символикой (в 18:15), открытие экспозиционных залов «Знаменитые люди Орловского края» (18:30) и краеведческая игра «Орёл: Что? Где? Когда?» (в 19:00). Также клуб виртуальной реальности ViRus продемонстрирует всем желающим виртуальные копии известных картин и скульптур.

В Военно-историческом музее пройдут: настольная тактическая игра «Бравый солдатик» (в 18:00), показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне (с 18:00), интерактивная выставка оловянной миниатюры мастера народных ремёсел Андрея Левина (в 18:00), выступление чтецов театрального отделения Детской школы искусств имени Кабалевского (в 18:30), мастер-класс по росписи исторической миниатюры в масштабе 1 к 30 (в 19:00).

Также в акции участвует орловский Дом-музей Владимира Русанова, где в 18 и в 19 часов состоятся музейное путешествие «Сказки народов Севера» и мастер-класс «Северная берегиня».

Теги:ОрёлОрловская область

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