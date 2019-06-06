Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.06.2019 Четверг 16:17
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В эту субботу, 8 июня, орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад

В эту субботу, 8 июня, орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад

Версия для печати

06.06.2019

Праздничные мероприятия приурочат к двухлетию со дня открытия духовного центра. Череду торжеств откроет в 8:00 Божественная литургия в храме Сретения Господня. Проведут ее митрополит Орловский и Болховский Тихон и схиархимандрит Илий. Затем состоится освещяние домового храма в Православной гимназии.

С 13:00 на главной сцене начнется праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Орловской области.

В рамках праздника в Православной артели будут проводиться бесплатные мастер-классы. А самые маленькие гости центра смогут поучаствовать в весёлых конкурсах, викторинах и эстафетах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Теги:ОрёлОрловская ОбластьВятский Посад

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55078

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.06.2019

В Орловской области продолжается международная акция «Миллион шагов»

06.06.2019

В Орле пройдет Спартакиада пенсионеров России

06.06.2019

В Орловской области действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы

06.06.2019

Александр Муромский ответит на вопросы зрителей телеканала «Первый областной»

06.06.2019

Владельцам автобусов необходимо зарезервировать места под стоянку на территории проведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»

$ USD65.234(+0.11)07.06
€ EUR73.2708(-0.1)07.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online