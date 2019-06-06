В эту субботу, 8 июня, орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад

Праздничные мероприятия приурочат к двухлетию со дня открытия духовного центра. Череду торжеств откроет в 8:00 Божественная литургия в храме Сретения Господня. Проведут ее митрополит Орловский и Болховский Тихон и схиархимандрит Илий. Затем состоится освещяние домового храма в Православной гимназии.

С 13:00 на главной сцене начнется праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Орловской области.

В рамках праздника в Православной артели будут проводиться бесплатные мастер-классы. А самые маленькие гости центра смогут поучаствовать в весёлых конкурсах, викторинах и эстафетах. Об этом пишет «Комсомольская правда».