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Орел05.06.2019 Среда 11:23
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  3. В эту субботу, 8 июня, орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад

В эту субботу, 8 июня, орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад

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05.06.2019

Праздничные мероприятия приурочат к двухлетию со дня открытия духовного центра. Череду торжеств откроет в 8:00 Божественная литургия в храме Сретения Господня. Проведут ее митрополит Орловский и Болховский Тихон и схиархимандрит Илий. Затем состоится освящение домового храма в Православной гимназии.

С 13:00 на главной сцене начнется праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Орловской области.

В рамках праздника в Православной артели будут проводиться бесплатные мастер-классы. А самые маленькие гости центра смогут поучаствовать в весёлых конкурсах, викторинах и эстафетах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Теги:ОрёлОрловская ОбластьВятский Посад

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