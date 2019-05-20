В эту среду в Детском парке Орла пройдёт флешмоб #LUDIВОРЛЕ

Мероприятие организует театр «Свободное пространство» в связи с ежегодным международным фестивалем камерных и моноспектаклей LUDI.

Флешмоб состоится 22 мая в 18 часов в парке у амфитеатра.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 июня. В этом году он проводится в девятый раз. В фестивале LUDI примут участие 11 театров, в том числе из новых стран-участниц — Австрии и Болгарии.