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  3. В эту среду в Детском парке Орла пройдёт флешмоб #LUDIВОРЛЕ

В эту среду в Детском парке Орла пройдёт флешмоб #LUDIВОРЛЕ

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20.05.2019

Мероприятие организует театр «Свободное пространство» в связи с ежегодным международным фестивалем камерных и моноспектаклей LUDI.

Флешмоб состоится 22 мая в 18 часов в парке у амфитеатра.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 июня. В этом году он проводится в девятый раз. В фестивале LUDI примут участие 11 театров, в том числе из новых стран-участниц — Австрии и Болгарии.

Теги:ОрёлОрловская область

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