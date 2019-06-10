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Орел10.06.2019 Понедельник 11:14
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  3. В эту пятницу в Орле пройдёт фестиваль роуп-скиппинга

В эту пятницу в Орле пройдёт фестиваль роуп-скиппинга

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10.06.2019

Соревнования по прыжкам через спортивную скакалку пройдут под девизом «Прыгай с нами! Прыгай как мы! Прыгай лучше нас!».

Фестиваль состоится 14 июня и начнётся в 10 часов на площади Ленина. Кроме соревнований в его рамках организуют шоу и мастер-класс.

Мероприятие проводят ОГУ имени Тургенева, орловская команда роуп-скипперов «Прыжок в жизнь» и Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта города Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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