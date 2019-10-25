В эту полночь мост «Дружбы» в Орле полностью перекроют до декабря 2020 года
25.10.2019
Об этом сообщили в мэрии.
Движение по мосту возобновится только 2 декабря 2020 года — после запланированной даты окончания работ по реконструкции объекта.
До этого времени в городе останутся изменёнными автобусные маршруты № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и № 25 «ул. Ливенская — школа № 50» (они пролягут через 3-ю Курскую, Новосильский переулок, улицы Московскую, Гостиную и Комсомольскую), а также № 6 «Алроса — Силикатная» (он будет проходить через улицы Московскую, Гостиную и Комсомольскую).
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