Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.10.2019 Пятница 20:34
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В эту полночь мост «Дружбы» в Орле полностью перекроют до декабря 2020 года

В эту полночь мост «Дружбы» в Орле полностью перекроют до декабря 2020 года

Версия для печати

25.10.2019

Об этом сообщили в мэрии.

Движение по мосту возобновится только 2 декабря 2020 года — после запланированной даты окончания работ по реконструкции объекта.

До этого времени в городе останутся изменёнными автобусные маршруты № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и № 25 «ул. Ливенская — школа № 50» (они пролягут через 3-ю Курскую, Новосильский переулок, улицы Московскую, Гостиную и Комсомольскую), а также № 6 «Алроса — Силикатная» (он будет проходить через улицы Московскую, Гостиную и Комсомольскую).

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58000

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.10.2019

Подозреваемого в убийстве орловчанки задержали на государственной границе

25.10.2019

На орловских обманутых дольщиков выделят 45 миллионов

1
25.10.2019

Новый проект реконструкции сквера Ермолова может примирить орловчан

2.5
25.10.2019

«Автоледи» погибла на орловской дороге

1
25.10.2019

Орловская пенсионерка погибла в ДТП

2
$ USD63.9966(+0.14)26.10
€ EUR71.1194(-0.02)26.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online