В эту полночь мост «Дружбы» в Орле полностью перекроют до декабря 2020 года

Об этом сообщили в мэрии.

Движение по мосту возобновится только 2 декабря 2020 года — после запланированной даты окончания работ по реконструкции объекта.

До этого времени в городе останутся изменёнными автобусные маршруты № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и № 25 «ул. Ливенская — школа № 50» (они пролягут через 3-ю Курскую, Новосильский переулок, улицы Московскую, Гостиную и Комсомольскую), а также № 6 «Алроса — Силикатная» (он будет проходить через улицы Московскую, Гостиную и Комсомольскую).