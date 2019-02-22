В этом году в Орловском районе приведут в порядок восемь дворовых и четыре общественных территории
22.02.2019
Ремонт сделают в рамках программы по созданию комфортной городской среды. Как уточнили в районной администрации, дворовые территории, где сделают ремонт, относятся к 27 многоквартирным домам.
Работы сделают в посёлке Знаменка, а также в Большекуликовском, Лошаковском, Образцовском, Сабуровском и Станово-Колодезьском сельских поселениях. На эти цели район получит 42,4 миллиона рублей.
Кроме того, Платоновское сельское поселение самостоятельно примет участие в программе и получит 5,3 миллиона рублей.
Контракты с подрядчиками должны заключить до 1 мая.
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