Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.02.2019 Пятница 13:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В этом году в Орловском районе приведут в порядок восемь дворовых и четыре общественных территории

В этом году в Орловском районе приведут в порядок восемь дворовых и четыре общественных территории

Версия для печати

22.02.2019

Ремонт сделают в рамках программы по созданию комфортной городской среды. Как уточнили в районной администрации, дворовые территории, где сделают ремонт, относятся к 27 многоквартирным домам.

Работы сделают в посёлке Знаменка, а также в Большекуликовском, Лошаковском, Образцовском, Сабуровском и Станово-Колодезьском сельских поселениях. На эти цели район получит 42,4 миллиона рублей.

Кроме того, Платоновское сельское поселение самостоятельно примет участие в программе и получит 5,3 миллиона рублей.

Контракты с подрядчиками должны заключить до 1 мая.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53045

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.02.2019

В Орле в библиотеке имени Бунина прошёл творческий вечер Татьяны Грибановой

22.02.2019

Жителя Орловской области осудили за поджог автомагазина

22.02.2019

В Кромском районе в селе Бельдяжки отремонтируют дорогу

22.02.2019

25 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков откроет строительство цеха экстракции на заводе «Орёлрастмасло»

22.02.2019

В Орле благодаря смс-оповещениям задержали подозреваемого в мошенничестве

$ USD65.5149(-0.03)23.02
€ EUR74.3332(+0.04)23.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online