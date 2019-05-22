В этом году в Орловской области зарегистрировано 29 заболеваний корью
22.05.2019
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
Все случаи произошли в Дмитровском районе. Как считают санитарные врачи, инфекция пришла на Орловщину из Подмосковья, а туда — из Украины.
До 1 октября Роспотребнадзор планирует провести в нашем регионе вакцинацию от кори. В Орловской области соответствующие прививки смогут сделать 460 тысяч человек.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54752
Другие новости раздела
22.05.2019
В Ливнах появился новый боксёрский ринг
$ USD64.5372(+0.05)22.05
€ EUR71.965422.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?