В этом году в Орловской области зарегистрировано 29 заболеваний корью

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Все случаи произошли в Дмитровском районе. Как считают санитарные врачи, инфекция пришла на Орловщину из Подмосковья, а туда — из Украины.

До 1 октября Роспотребнадзор планирует провести в нашем регионе вакцинацию от кори. В Орловской области соответствующие прививки смогут сделать 460 тысяч человек.