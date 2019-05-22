Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.05.2019 Среда 11:32
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В этом году в Орловской области зарегистрировано 29 заболеваний корью

В этом году в Орловской области зарегистрировано 29 заболеваний корью

Версия для печати

22.05.2019

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Все случаи произошли в Дмитровском районе. Как считают санитарные врачи, инфекция пришла на Орловщину из Подмосковья, а туда — из Украины.

До 1 октября Роспотребнадзор планирует провести в нашем регионе вакцинацию от кори. В Орловской области соответствующие прививки смогут сделать 460 тысяч человек.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54752

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.05.2019

В Орле продолжается ремонт на четырёх центральных улицах

22.05.2019

Василий Лановой провёл творческий вечер в Орле

22.05.2019

Сотруднику аппарата горсовета Орла объявлен выговор за техническую ошибку

22.05.2019

В Ливнах появился новый боксёрский ринг

22.05.2019

В Орле нетрезвый водитель на Ford Focus врезался в припаркованные автомобили

$ USD64.5372(+0.05)22.05
€ EUR71.965422.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online