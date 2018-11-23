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Орел23.11.2018 Пятница 13:35
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В этом году в Орловской области ввели в эксплуатацию ещё больше жилья

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23.11.2018

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в интервью журналу «Строительство».

С января по сентябрь в регионе введено 171 тысяча квадратных метров жилья (на 10,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года). Из них 99,8 тысяч квадратных метров приходится на многоквартирное жилищное строительство, 71,2 тысячи квадратных метров — на индивидуальное жилищное строительство.

В финансовом исчислении объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» за тот же период, превысил 14 миллиардов рублей.

Также Андрей Клычков отметил, что на данный момент в строительных организациях области занято около 9,7 тысяч человек или 4,3 % от всего числа граждан, занятых в экономике региона.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьстроительствогубернаторКлычков

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