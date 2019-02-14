В этом году в Орловской области ведётся строительство 8 Фельдшерско-акушерских пунктов
14.02.2019
Новые ФАПы строят в Глазуновском, Дмитровском, Новосильском, Сосковском, Урицком и Шаблыкинском районах.
В каждом из них (кроме одного пункта, в селе Тагино Глазуновского района) будет оборудовано и жильё для медицинского работника. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орлоской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52856
Другие новости раздела
14.02.2019
В Орловской области региональный оператор по обращению с ТКО заключил договоры с предприятиями-перевозчиками на вывоз мусора
$ USD66.5429(+0.86)15.02
€ EUR75.0471(+0.66)15.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?