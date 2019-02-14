В этом году в Орловской области ведётся строительство 8 Фельдшерско-акушерских пунктов

Новые ФАПы строят в Глазуновском, Дмитровском, Новосильском, Сосковском, Урицком и Шаблыкинском районах.

В каждом из них (кроме одного пункта, в селе Тагино Глазуновского района) будет оборудовано и жильё для медицинского работника. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орлоской области.