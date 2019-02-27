В этом году в Орловской области создадут 10 центров по сдаче нормативов ГТО
27.02.2019
На это потратят 30 с половиной миллионов рублей. Центры будут создаваться в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Такую информацию сообщил начальник управления физкультуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.
Также областной бюджет выделит ещё 1,3 миллиона рублей на внедрение ГТО.
В 2018 году нормы ГТО сдавали 1776 орловцев. 418 из них наградили золотыми знаками отличия, 393 — серебряными и 239 — бронзовыми.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53127
Другие новости раздела
$ USD65.6182(+0.36)27.02
€ EUR74.4898(+0.4)27.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?