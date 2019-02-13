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Орел13.02.2019 Среда 23:20
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В этом году в Орловской области проведут кадастровую оценку недвижимости и земли

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13.02.2019

Государственную кадастровую оценку дадут всем видам объектов капитального строительства, а также земельным участкам всех категорий. Об этом сообщили в администрации Орловской области.

Оценку проведёт «Межрегиональное БТИ» по распоряжению областного правительства.

Промежуточный отчёт по результатам этой работы будет опубликован в июне 2019 года на сайте «Межрегионального БТИ», в фонде данных Росреестра и на портале правительства Орловской области. После этого в течение 50 дней у заинтересованных физических и юридических лиц (а также у органов государственной власти и местного самоуправления) будет возможность подать замечания о наличии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларации о характеристиках объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить в «Межрегиональном БТИ» по телефону 8 (4862) 44-99-88.

Теги:ОрёлОрловская область

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