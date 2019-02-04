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  3. В этом году в Орловской области планируется приватизировать 24 объекта государственной собственности

В этом году в Орловской области планируется приватизировать 24 объекта государственной собственности

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04.02.2019

Об этом стало известно сегодня на заседании у губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

10 из 24 объектов, включённых в план приватизации на 2019 год, уже пытались продать в минувшем году, однако безуспешно.

18 объектов попытаются продать через аукционы. Остальные 6 внесут в уставной капитал акционерного общества. В результате правительство Орловской области планирует выручить около 40 миллионов рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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