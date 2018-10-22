В этом году в Орловской области окажут государственную поддержку 2720 субъектам малого бизнеса

Такая информация прозвучала сегодня на оперативном совещании регионального правительства.

На развитие центра поддержки предпринимательства выделена субсидия в семь миллионов рублей.

Капитализация областного фонда микрофинансирования увеличена на 14 миллионов.

Также в этом месяце в МФЦ организовано предоставление пятидесяти девяти услуг фонда поддержки предпринимательства и фонда микрофинансирования. Ещё летом в главном областном МФЦ появились три окна, предназначенные именно для обслуживания «малых» бизнесменов.