В этом году в Орловской области окажут государственную поддержку 2720 субъектам малого бизнеса
22.10.2018
Такая информация прозвучала сегодня на оперативном совещании регионального правительства.
На развитие центра поддержки предпринимательства выделена субсидия в семь миллионов рублей.
Капитализация областного фонда микрофинансирования увеличена на 14 миллионов.
Также в этом месяце в МФЦ организовано предоставление пятидесяти девяти услуг фонда поддержки предпринимательства и фонда микрофинансирования. Ещё летом в главном областном МФЦ появились три окна, предназначенные именно для обслуживания «малых» бизнесменов.
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