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  3. В этом году в Орловской области окажут государственную поддержку 2720 субъектам малого бизнеса

В этом году в Орловской области окажут государственную поддержку 2720 субъектам малого бизнеса

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22.10.2018

Такая информация прозвучала сегодня на оперативном совещании регионального правительства.

На развитие центра поддержки предпринимательства выделена субсидия в семь миллионов рублей.

Капитализация областного фонда микрофинансирования увеличена на 14 миллионов.

Также в этом месяце в МФЦ организовано предоставление пятидесяти девяти услуг фонда поддержки предпринимательства и фонда микрофинансирования. Ещё летом в главном областном МФЦ появились три окна, предназначенные именно для обслуживания «малых» бизнесменов.

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