В этом году в Орловской области не произошло ни одного лесного пожара

Об этом стало известно на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Орловской области.

За год в регионе предотвратили 17 возгораний растительности на площади 43 гектара, которые представляли опасность для лесных массивов.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесных угодьях к административной ответственности привлечены 46 граждан, по фактам сжигания сухой травы и мусора — 477 физических и 45 должностных лиц.