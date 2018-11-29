В этом году в Орловской области не произошло ни одного лесного пожара
29.11.2018
Об этом стало известно на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Орловской области.
За год в регионе предотвратили 17 возгораний растительности на площади 43 гектара, которые представляли опасность для лесных массивов.
За нарушения правил пожарной безопасности в лесных угодьях к административной ответственности привлечены 46 граждан, по фактам сжигания сухой травы и мусора — 477 физических и 45 должностных лиц.
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