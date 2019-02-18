В этом году в Орловской области на закупку жилья для молодых семей выделят 57,7 миллионов рублей

Из них 38 миллионов составят средства из федерального бюджета. Такую информацию сегодня озвучили на оперативном совещании регионального правительства.

Этих средств хватит, чтобы помочь 85 молодым семьям. Государство оплатит «ячейкам общества» 35% расходом от расчётной стоимости жилья.

В минувшем году на решение данной проблемы выделялись 29 миллионов рублей. В результате удалось обеспечить жильём 43 семьи.