В этом году в Орловской области на средства фонда капремонта отремонтируют рекордное количество домов и лифтов
21.02.2019
Об этом стало известно на заседании профильного комитета Облсовета.
В 2019 году за счёт средств Регионального фонда капитального ремонта запланирован ремонт 200 многоквартирных домов и 103 лифтов (в 25 многоквартирных домах).
«Выйти на рекорд» в случае с лифтами удалось благодаря тому, что правительство Орловской области одобрило порядок, позволяющий создавать подпрограммы по замене лифтов и ремонту крыш, а также, в чрезвычайных ситуациях, производить такие работы без предварительного формирования планов и объявления аукционов.
Всего с 2014 года при участии фонда в Орловской области отремонтированы 458 многоквартирных домов. До 2044 года планируется привести в порядок ещё 4432 дома.
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