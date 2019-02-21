В этом году в Орловской области на средства фонда капремонта отремонтируют рекордное количество домов и лифтов

Об этом стало известно на заседании профильного комитета Облсовета.

В 2019 году за счёт средств Регионального фонда капитального ремонта запланирован ремонт 200 многоквартирных домов и 103 лифтов (в 25 многоквартирных домах).

«Выйти на рекорд» в случае с лифтами удалось благодаря тому, что правительство Орловской области одобрило порядок, позволяющий создавать подпрограммы по замене лифтов и ремонту крыш, а также, в чрезвычайных ситуациях, производить такие работы без предварительного формирования планов и объявления аукционов.

Всего с 2014 года при участии фонда в Орловской области отремонтированы 458 многоквартирных домов. До 2044 года планируется привести в порядок ещё 4432 дома.