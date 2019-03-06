В этом году в Орловской области ДТП унесли 16 жизней
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Также в авариях пострадали 109 человек. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
Самое большое количество ДТП с погибшими в 2019 году произошло на трассе «Орёл-Тамбов».
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