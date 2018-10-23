В этом году в Орловской области бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей получат льготу по транспортному налогу

Об этом напоминает областное Управление Федеральной Налоговой Службы.

Соответствующее решение принял Областной совет в предыдущем месяце.

Узникам предоставят «скидку» в 50%. Правда, она действует только на легковые автомобили и только с мощностью двигателя до ста пятидесяти лошадиных сил.

Тем, кто хочет воспользоваться правом на льготу, необходимо предоставить заявление и документы в налоговую инспекцию области.

Теоретически воспользоваться льготой смогут 2250 человек. Именно столько бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей проживают в Орловской области на настоящий момент.