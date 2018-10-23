В этом году в Орловской области бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей получат льготу по транспортному налогу
23.10.2018
Об этом напоминает областное Управление Федеральной Налоговой Службы.
Соответствующее решение принял Областной совет в предыдущем месяце.
Узникам предоставят «скидку» в 50%. Правда, она действует только на легковые автомобили и только с мощностью двигателя до ста пятидесяти лошадиных сил.
Тем, кто хочет воспользоваться правом на льготу, необходимо предоставить заявление и документы в налоговую инспекцию области.
Теоретически воспользоваться льготой смогут 2250 человек. Именно столько бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей проживают в Орловской области на настоящий момент.
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