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Орел07.03.2019 Четверг 16:34
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В этом году в Орле установят ещё два светофора

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07.03.2019

Регулирующие устройства обустроят за счёт средств Дорожного фонда Орловской области и средств городского бюджета в размере 2,1 миллиона рублей.

Светофоры установят на перекрёстке улицы Пушкина и переулка Трамвайного и на перекрёстке улиц Горького и Красноармейской. Работы запланированы на второй квартал.

Ранее сообщалось о ещё шести светофорах, которые в этом году появятся в Орле благодаря программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Орле».

Теги:ОрёлОрловская область

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