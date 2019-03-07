В этом году в Орле установят ещё два светофора

Регулирующие устройства обустроят за счёт средств Дорожного фонда Орловской области и средств городского бюджета в размере 2,1 миллиона рублей.

Светофоры установят на перекрёстке улицы Пушкина и переулка Трамвайного и на перекрёстке улиц Горького и Красноармейской. Работы запланированы на второй квартал.

Ранее сообщалось о ещё шести светофорах, которые в этом году появятся в Орле благодаря программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Орле».