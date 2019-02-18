В этом году в Орле снова пройдёт фестиваль «Всемирный День Поэзии»

Это произойдёт уже в третий раз.

Фестиваль проводится в день одноимённого праздника — 21 марта. Он считается одним из крупнейших фестивалей поэзии в мире. В этом году в жюри вошли лидер рок-группы «Пилот» Илья «Чёрт» Кнабенгоф, поэт Дмитрий Воденников, поэтесса Серафима Ананасова и другие известные авторы.

Орёл станет одним из городов проведения фестиваля. Подать заявку можно до 10 марта на сайте ryfma.com. Представленные произведения общим объёмом до 50 строк должны быть написаны на русском языке.

15 марта победителей наградят дипломами и призами, а 21 марта в городах-участниках фестиваля состоятся гала-концерты.