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Орел18.02.2019 Понедельник 10:31
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  3. В этом году в Орле снова пройдёт фестиваль «Всемирный День Поэзии»

В этом году в Орле снова пройдёт фестиваль «Всемирный День Поэзии»

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18.02.2019

Это произойдёт уже в третий раз.

Фестиваль проводится в день одноимённого праздника — 21 марта. Он считается одним из крупнейших фестивалей поэзии в мире. В этом году в жюри вошли лидер рок-группы «Пилот» Илья «Чёрт» Кнабенгоф, поэт Дмитрий Воденников, поэтесса Серафима Ананасова и другие известные авторы.

Орёл станет одним из городов проведения фестиваля. Подать заявку можно до 10 марта на сайте ryfma.com. Представленные произведения общим объёмом до 50 строк должны быть написаны на русском языке.

15 марта победителей наградят дипломами и призами, а 21 марта в городах-участниках фестиваля состоятся гала-концерты.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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