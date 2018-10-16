В этом году в Орле пройдут юбилейные Денисьевские чтения
16.10.2018
В этом году в Орле пройдут юбилейные пятнадцатые Денисьевские чтения.
Межрегиональная конференция работников библиотек состоится 18-го и 19-го декабря.
В этом году они будут приурочены к юбилеям орловской библиотеки Бунина, которая является одним из главных организаторов чтений. В 2018-м исполняется 180 лет со дня её открытия для читателей и 185 лет со дня её основания.
Среди основных тем конференции — современные проблемы развития библиотечного дела, проблемы изучения истории книжной культуры в регионах, исследовательская деятельность библиотек и многое другое.
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