В этом году в Орле пройдут юбилейные Денисьевские чтения

В этом году в Орле пройдут юбилейные пятнадцатые Денисьевские чтения.

Межрегиональная конференция работников библиотек состоится 18-го и 19-го декабря.

В этом году они будут приурочены к юбилеям орловской библиотеки Бунина, которая является одним из главных организаторов чтений. В 2018-м исполняется 180 лет со дня её открытия для читателей и 185 лет со дня её основания.

Среди основных тем конференции — современные проблемы развития библиотечного дела, проблемы изучения истории книжной культуры в регионах, исследовательская деятельность библиотек и многое другое.