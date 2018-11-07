В этом году в Орле планируется организовать 29 ёлочных базаров
07.11.2018
Об этом сообщили в мэрии.
Заявки на размещение базаров принимаются в администрации города до 4-го декабря. Итоги аукциона подведут 7-го числа.
Места для торговли ёлками достанутся предпринимателям, которые смогут предложить мэрии самые высокие цены.
Базары будут работать с 15-го по 31-е декабря.
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