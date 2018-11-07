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Орел07.11.2018 Среда 17:59
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  3. В этом году в Орле планируется организовать 29 ёлочных базаров

В этом году в Орле планируется организовать 29 ёлочных базаров

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07.11.2018

Об этом сообщили в мэрии.

Заявки на размещение базаров принимаются в администрации города до 4-го декабря. Итоги аукциона подведут 7-го числа.

Места для торговли ёлками достанутся предпринимателям, которые смогут предложить мэрии самые высокие цены.

Базары будут работать с 15-го по 31-е декабря.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьновый год

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