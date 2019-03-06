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Орел06.03.2019 Среда 13:52
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  3. В этом году в Орле отремонтируют Комсомольскую, Московскую и Северную улицы и Кромское шоссе

В этом году в Орле отремонтируют Комсомольскую, Московскую и Северную улицы и Кромское шоссе

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06.03.2019

В общей сложности планируется привести в порядок примерно 10 километров проезжей части. Все работы должен будет выполнить один подрядчик. Мэрия Орла уже объявила соответствующий конкурс.

На Комсомольской улице отремонтируют 2,6 километров асфальтового покрытия, на Московской 3,2 километра и на Северной 1,4 километра. На Кромском шоссе приведут в порядок 2,4 километра.

Теги:ОрёлОрловская область

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