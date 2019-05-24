В этом году в Орле начнут ремонтировать площадь Содружества
24.05.2019
Ремонт будут делать в три этапа. Первый нужно будет завершить до ближайшего Дня города.
В его рамках на площади, которая находится в Северном районе, сделают реконструкцию фонтана, существовавшего здесь до конца восьмидесятых годов двадцатого века, а также благоустроят центральную аллею. На аллее заменят асфальт на плитку, установят светильники, лавочки и урны.
Работы будут вестись по федеральной программе «Формирование современной городской среды».
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