Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.05.2019 Пятница 12:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В этом году в Орле начнут ремонтировать площадь Содружества

В этом году в Орле начнут ремонтировать площадь Содружества

Версия для печати

24.05.2019

Ремонт будут делать в три этапа. Первый нужно будет завершить до ближайшего Дня города.

В его рамках на площади, которая находится в Северном районе, сделают реконструкцию фонтана, существовавшего здесь до конца восьмидесятых годов двадцатого века, а также благоустроят центральную аллею. На аллее заменят асфальт на плитку, установят светильники, лавочки и урны.

Работы будут вестись по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54814

Добавил новость: 

Другие новости раздела

24.05.2019

28 мая в Орле отметят 101-ю годовщину создания пограничных войск

24.05.2019

В Орле на Московском шоссе у остановки общественного транспорта «Металлист» отремонтируют тротуар

24.05.2019

В Орле оборудуют ещё один пешеходный переход у школы

24.05.2019

В Силикатном пруду утонул 37-летний мужчина

24.05.2019

Горсовет Орла потребовал от мэрии конкретного плана по выводу МУП ЖРЭП (3) из кризисного состояния

$ USD64.4913(+0.08)24.05
€ EUR71.8369(-0.01)24.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online