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Орел13.03.2019 Среда 17:38
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В этом году в Орле для сирот приобретут 73 квартиры

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13.03.2019

На это заложены 139,58 миллионов рублей. Такую информацию сообщили в мэрии.

УМИЗ Орла уже объявил о проведении всех аукционов. Между тем, всего в Орле на получение жилья от государства в этом году имеет право 231 сирота (включая и детей, оставшихся без попечения родителей).

В минувшем году для данной категории граждан в областном центре приобрели 76 квартир.

Теги:ОрёлОрловская область

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