В этом году в Орле для сирот приобретут 73 квартиры
13.03.2019
На это заложены 139,58 миллионов рублей. Такую информацию сообщили в мэрии.
УМИЗ Орла уже объявил о проведении всех аукционов. Между тем, всего в Орле на получение жилья от государства в этом году имеет право 231 сирота (включая и детей, оставшихся без попечения родителей).
В минувшем году для данной категории граждан в областном центре приобрели 76 квартир.
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