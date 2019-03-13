В этом году в Орле для сирот приобретут 73 квартиры

На это заложены 139,58 миллионов рублей. Такую информацию сообщили в мэрии.

УМИЗ Орла уже объявил о проведении всех аукционов. Между тем, всего в Орле на получение жилья от государства в этом году имеет право 231 сирота (включая и детей, оставшихся без попечения родителей).

В минувшем году для данной категории граждан в областном центре приобрели 76 квартир.