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Орел23.10.2018 Вторник 12:39
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  3. В этом году сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на ложные вызовы 20 раз

В этом году сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на ложные вызовы 20 раз

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23.10.2018

Об этом рассказали в ведомстве.

Например, уже в этом месяце некий мужчина сообщил в МЧС о пожаре в доме на улице Горького, после чего бросил трубку. При этом он не назвал населённый пункт. Поэтому реагировать на сообщение пришлось пожарным во всех городах и посёлках, где есть улицы Горького — в Орле, Ливнах, Нарышкино и посёлке Знаменка Урицкого района.

Заведомо ложный вызов является административным нарушением и карается наложением штрафа в размере до полутора тысяч рублей.

Кроме того, с начала этого года в области зарегистрированы три ложных сообщения об угрозе террористического акта. Это влечёт за собой уже уголовную ответственность.

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