В этом году Орловской области удалось сэкономить полмиллиарда рублей за счёт повышения эффективности кредитной политики
05.10.2018
Об этом сообщила руководитель регионального Департамента финансов Елена Сапожникова.
Как пояснила член Правительства Орловской области, в конце минувшего года региону предоставили бюджетные кредиты на общую сумму более 4 миллиардов рублей — и всего под одну десятую процента. Эти средства направили на погашение более дорогих коммерческих кредитов, которые брались под ставку 8%.
Также часть коммерческих кредитов удалось переторговать под более низкую ставку.
Как отметила Сапожникова, в рамках исполнения поручения губернатора Андрея Клычкова в целях сокращении расходов на обслуживание госдолга наша область продолжит перекредитовку на более выгодных условиях.
Накануне Правительство области утвердило постановление «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации». В ближайшей перспективе будут объявлены торги, на которых банки предложат региону различные варианты финансового сотрудничества.
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