Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.10.2018 Пятница 10:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В этом году Орловской области удалось сэкономить полмиллиарда рублей за счёт повышения эффективности кредитной политики

В этом году Орловской области удалось сэкономить полмиллиарда рублей за счёт повышения эффективности кредитной политики

Версия для печати

05.10.2018

Об этом сообщила руководитель регионального Департамента финансов Елена Сапожникова.

Как пояснила член Правительства Орловской области, в конце минувшего года региону предоставили бюджетные кредиты на общую сумму более 4 миллиардов рублей — и всего под одну десятую процента. Эти средства направили на погашение более дорогих коммерческих кредитов, которые брались под ставку 8%.

Также часть коммерческих кредитов удалось переторговать под более низкую ставку.

Как отметила Сапожникова, в рамках исполнения поручения губернатора Андрея Клычкова в целях сокращении расходов на обслуживание госдолга наша область продолжит перекредитовку на более выгодных условиях.

Накануне Правительство области утвердило постановление «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации». В ближайшей перспективе будут объявлены торги, на которых банки предложат региону различные варианты финансового сотрудничества.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49660

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.10.2018

Сегодня в 20:00 Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков в эфире телеканала «Первый областной» подведёт итоги первого года своей работы на Орловщине

05.10.2018

Сегодня в мэрии Орла состоится торжественный приём, посвящённый Дню учителя

04.10.2018

11 октября в мэрии Орла пройдёт семинар на тему "Прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями"

04.10.2018

Сегодня в "тургеневском" селе Спасское-Лутовиново после ремонта открылся местный Дом культуры

04.10.2018

В Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка Александра Кузнецова

$ USD66.2115(+0.79)05.10
€ EUR76.0505(+0.32)05.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online