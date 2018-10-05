В этом году Орловской области удалось сэкономить полмиллиарда рублей за счёт повышения эффективности кредитной политики

Об этом сообщила руководитель регионального Департамента финансов Елена Сапожникова.

Как пояснила член Правительства Орловской области, в конце минувшего года региону предоставили бюджетные кредиты на общую сумму более 4 миллиардов рублей — и всего под одну десятую процента. Эти средства направили на погашение более дорогих коммерческих кредитов, которые брались под ставку 8%.

Также часть коммерческих кредитов удалось переторговать под более низкую ставку.

Как отметила Сапожникова, в рамках исполнения поручения губернатора Андрея Клычкова в целях сокращении расходов на обслуживание госдолга наша область продолжит перекредитовку на более выгодных условиях.

Накануне Правительство области утвердило постановление «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации». В ближайшей перспективе будут объявлены торги, на которых банки предложат региону различные варианты финансового сотрудничества.