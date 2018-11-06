В этом году орловских призывников впервые отправят на службу в Крым

Однако в основном орловцы будут служить в частях на территории ЦФО, в том числе в легендарной Кантемировской дивизии.

К настоящему моменту в войска отправлены 40 человек. Состоялось три отправки.

Общий призывной план на осень для нашего региона составляет примерно 500 человек.