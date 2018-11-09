В этом году объём федерального финансирования Орловской области вырос на 26%
09.11.2018
Такую информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью ИД «Коммерсант».
Также глава региона отметил, что финансирование областного дорожного фонда в этом году выросло на 20%.
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