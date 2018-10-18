В этом году на телефон доверия регионального Управления МВД поступило около тысячи четырёхсот сообщений
18.10.2018
В этом году на телефон доверия регионального Управления МВД поступило около тысячи четырёхсот сообщений от граждан.
Звонки принимаются в круглосуточном режиме.
Иногда жители области сообщают о плохой работе полицейских, иногда, наоборот, благодарят «стражей закона и порядка», оказавших им помощь в различных ситуациях. Также орловцы обращаются за справочной информацией.
Кроме того, обращения принимаются и по электронной почте — с января по сентябрь ей воспользовались примерно 580 граждан. По всем обращениям проведены проверки и даны ответы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49970
Другие новости раздела
18.10.2018
Сегодня вечером глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала "Первый областной" ответит на вопросы орловцев
$ USD65.7238(+0.32)19.10
€ EUR75.5692(-0.08)19.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют