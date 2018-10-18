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  3. В этом году на телефон доверия регионального Управления МВД поступило около тысячи четырёхсот сообщений

В этом году на телефон доверия регионального Управления МВД поступило около тысячи четырёхсот сообщений

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18.10.2018

В этом году на телефон доверия регионального Управления МВД поступило около тысячи четырёхсот сообщений от граждан.

Звонки принимаются в круглосуточном режиме.

Иногда жители области сообщают о плохой работе полицейских, иногда, наоборот, благодарят «стражей закона и порядка», оказавших им помощь в различных ситуациях. Также орловцы обращаются за справочной информацией.

Кроме того, обращения принимаются и по электронной почте — с января по сентябрь ей воспользовались примерно 580 граждан. По всем обращениям проведены проверки и даны ответы.

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