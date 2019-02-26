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  3. В этом году на содержание дорог в Орловской области потратят 940 миллионов рублей

В этом году на содержание дорог в Орловской области потратят 940 миллионов рублей

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26.02.2019

«Орловский областной государственный заказчик» уже заключил госконтракты на первую половину года на сумму около 700 миллионов рублей. Сейчас организация готовит документы для проведения аукционов по заключению контрактов на следующие периоды. Речь идёт о содержании автодорог регионального и межмуниципального значения.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя эту информацию, отметил, что вопрос содержания дорог в нормальном состоянии находится на постоянном контроле.

Также глава области напомнил, что этой зимой при очистке дворовых территорий, межквартальных проездов и тротуаров были выявлены серьёзные проблемы. Клычков отметил, что виновные в этом должны понести наказание.

Теги:ОрёлОрловская область

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