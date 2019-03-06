Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.03.2019 Среда 12:17
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В этом году на реализацию нацпроектов в Орловской области израсходуют 3 миллиарда 74 миллиона рублей

В этом году на реализацию нацпроектов в Орловской области израсходуют 3 миллиарда 74 миллиона рублей

Версия для печати

06.03.2019

В рамках выполнения национальных проектов в нашем регионе разработано 47 областных проектов.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе выездного совещания, проходившего в Туле под руководством Министра финансов России Антона Силуанова.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53280

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.03.2019

16 марта в Орловской области стартует фестиваль «Крымская весна»

06.03.2019

Компания, которая занималась ремонтом моста в Орловской области, не вернула заказчику демонтированные металлоконструкции

06.03.2019

Россельхознадзор предупредил орловчан об опасности мимоз

2
06.03.2019

В Орловской области столкнулись «Лада» и грузовик

06.03.2019

Управление ГИБДД по Орловской области сообщило о местах установки камер фотофиксации нарушений ПДД на 6 марта

$ USD65.800406.03
€ EUR74.5058(-0.24)06.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online