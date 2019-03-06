В этом году на реализацию нацпроектов в Орловской области израсходуют 3 миллиарда 74 миллиона рублей
06.03.2019
В рамках выполнения национальных проектов в нашем регионе разработано 47 областных проектов.
Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе выездного совещания, проходившего в Туле под руководством Министра финансов России Антона Силуанова.
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06.03.2019
Компания, которая занималась ремонтом моста в Орловской области, не вернула заказчику демонтированные металлоконструкции
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