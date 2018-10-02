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Орел02.10.2018 Вторник 11:16
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  3. В этом году аграрии Орловской области получили примерно 1 миллиард 300 миллионов рублей государственной поддержки

В этом году аграрии Орловской области получили примерно 1 миллиард 300 миллионов рублей государственной поддержки

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02.10.2018

Это составляет 83% от годового лимита.

На данный момент в полном объёме освоены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и субсидии по инвестиционным кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

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