В этом году аграрии Орловской области получили примерно 1 миллиард 300 миллионов рублей государственной поддержки
02.10.2018
Это составляет 83% от годового лимита.
На данный момент в полном объёме освоены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и субсидии по инвестиционным кредитам.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.
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